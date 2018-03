BUENOS AIRES – Ohem a procedencia. Cá estou desde sábado à arde. Vim com amigos – Dib Carneiro Neto e o filho dele, Heitor; Gabriel Villela e Cláudio Fontana. A peca do Dib, Adivinhe Quem Vem para Jantar, estreou na Argentina e viempos para isso. Chama-se aqui Por Tu Padre. A sessao de imprensa é hoje à noite. Federico Luppi faz o papel que era de Paulo Autran na montagem brasileira. Paulo transformou o Adivinhe numa comédia. Luppi respeita o formato de drama, que foi como Dib a escreveu. Ele foi ontem ver a peca numa representacao “normal”. Emocionou-se muito. Eu fui ver uma comédia – My Man Godfrey, de Gregory La Cava, muito divertida. Tenho um montón de coisas para postar. Na sexta, antes de viajar, fui ver o Policarpo Quaresma do Antunes. Amei! Embora nao seja um conhecedor profundo da obra do mestre, tenho o maior respeito por ele. Policarpo é Antunes no que tem de melhor. O espetáculo dialoga com Macunaíma, que Antunes já montou, na sua discussao sobre brasilidade. As cenas de movimentacao de grupo sao insuperáveis na sua beleza. Do pouco que conheco dele, acho que Antunes, aos 80 anos, nao apenas está firme e forte no palco – fisicamente, sim, achei-o um tanto debilitado -, como está se revisando, ou revisitando. Gostei demais e pretendo voltar ao seu Policarpo, porque teatro bom é legal rever, como cinema. Abri hoje minha caixa de em-mails pela primeira vez. Estava abarrotada. Entre “trocentas” mensagens, encontrei uma da assessoria do Festival de Cannes apresentando o cartaz deste ano, uma foto de Juliette Binoche. Procurem no site – wwww.festival-cannes.org (ou fr). Estrou só dando notícias. Uma geral. Espero postar mais, à tarde. Na pior das hipóteses, ao voltar amanha, atualizo vocês com as novidades.

