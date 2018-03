Estava me programando para assistir agora à noite a ‘Lebanon’, que venceu o Festival de Veneza, mas as sessões do filme – de hoje, amanhã e depois – foram canceladas. M…! Espero que ocorra de novo aquele evento que já está virando tradicional, Veneza em São Paulo, em que o consulado – ou a embaixada – da Itália traz a seleção italiana no Lido, permitindo que os cinéfilos tenham acesso a uma programação com certeza importante. Sei que o ‘Lebanon’ tem distribuidor no brasil, só não sei qual empresa, se a Imagem ou Europa. Rodrigo Fante ou Maneco vão nos informar por que o filme não está mais vindo para a Mostra?

