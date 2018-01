Popo quem?

BERLIM – Acho que estou acrescentando meu último post da edicao de 2010 da Berlinale. Amanha de manha sigo para Paris e é muito provável que poste de lá, para dar as novidades da capital francesa em matéria de cinema. Acabo de ver, na repescagem, o vencedor do premio da crítica na secao Panorama. Foi o filme japones Parade, de Isao Yukisada. Gostei médio – o desfecho é muito interessante, mas até chegar lá… – e gostaria de interpelar meu amigo portugues Rui Tendinha, que integrou o júri da Fipresci, para saber que raio de premiacao foi essa. Haviam coisas melhores, com certeza. O próprio Bróder, de Jefferson De… Aproveito para fazer uma retificacao. Desde o comeco do festival – foi o segundo filme da programacao -, estou grafando errado o nome do diretor turco que venceu o Urso de Ouro. Semih é Kaplanoglu e nao Poponoglu, como eu vinha escrevendo, misturando o nome do cineasta com o de seu colega russo (Alexei) Popogrebski. Sorry, gente. Agora, tenho de fazer mala. Com o fim do horário de verao, a diferenca entre nossos horários aumentou para quatro horas. É quase meia noite aqui, o que significa que já estou entrando no amanha para voces. Preciso dormir um pouco, porque vou acordar muito cedo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.