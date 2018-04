Polêmica à vista

RIO DE JANEIRO – Benê e não sei quem mais já postou malhando ‘Salve Geral’, dizendo que o filme de Sérgio Rezende usa recursos públicos para fazer a campanha de Lula, atacando o principal oponente de seu governo na próxima eleição, José Serra. Aí outra pessoa também lembrou o próximo lançamento de ‘Lula, Filho do Brasil’ e eu confesso que já andei perguntando e até onde me falaram o filme está sendo feito pelo Barretão – Luiz Carlos, meu xará -, para o filho Fábio -, com recursos próprios e parceiros da iniciativa privada, ou seja, sem dinheiro público, embora deva ser difícil encontrar uma pessoa que ponha dinheiro do bolso na produção e, se for investigada, fique provado que nunca se beneficiou de alguma verba pública (para outro projeto ou iniciativa). Esse assunto com certeza vai dar o que falar no lançamento, mas agora, emendando o Festival do Rio na Mostra de São Paulo e com a estreia de ‘Salve Geral’ no meio, não é assunto que dê para investigar na corrida. Sobre o protesto do Benê – é curioso que o dia em que São Paulo parou, uma coisa que é História, não é invenção de Rezende e de sua corroteirista, Patricia Andrade, possa ser visto somente por este lado, mas se é verdade que o governo do Estado, na época, era do PSDB, era o Alkmin – me engano? – e até onde sei o próprio Serra (e não apenas ele, nas lideranças do partido) adoraria ver o ex-governador queimado de vez. O assunto vai vir à tona nos próximos dias, com certeza. ‘Salve Geral’ vai ser difícil de ignorar.