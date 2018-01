Poeira de estrelas

LOS ANGELES – Dez e meia da noite aqui, jah eh madrugada no Brasil. Tive hoje um dia cheio e amanhah passo quase todo o dia em avioes ou em conexaoh, o que, com certeza, vai me impedir de postar. Vi hoje um filme terriovel sobre a Guerra do Iraque – `Stop Loss`, de Kimberley Pierce, a diretora de `Meninos naoh Choram`, com Ryan Philippe na pele do soldado, heroi de guerra, que se recusa a voltar ah frente de combate e passa a fugir (das engrenagens institucionais, mas, sobretudo, dele mesmo). Nenhum outro filme sobre a Guerra do Iraque me produziu tamanho mal-estar, e eu vou ter de voltar ao assunto. Soh quero dizer que hoje nunca vi tantos astros e estrelas num mesmo hotel. Trombei com Woody Harrelson, Dennis Quaid, Thomas Church (o vilaoh de `Spider Man 3), Emily Mortimer (que havia entrevistado ontem) e, por pouco, perdi Ellen Page, a Juno, que estava aqui divulgando seu novo filme, `Smart People`. A cereja do bolo foi agora ah noite o Jackie Chan. Tive de me segurar. Jackie Chan! Meu idolo! Melhor do que isso, soh saber que ele e Jet Li fizeram juntos uma fantasia de artes marciais que eu adoraria ver, mas estreia aqui soh em 2 de maio.

