CANNES – Lah vou escrever daquele jeito `alemaoh` que irrita tantos leitores. Mas eh que naoh aguento esperar para voltar ao hotel e postar alguma coisa sobre We Own the Night, a que acabo de assistir. Que decepcaoh! Quando entrevistei Charlize Theron hah alguns anos, aqui em Cannes, e ela era apenas uma linda mulher vindo apresentar The Yards, de James Gray, jah com Mark Wahlberg e Joaquin Phoenix, naoh me lembro mais que tipo de observacao eu fiz para ela me dizer que o diretor era louco por Rocco e Seus Irmaos. No comeco de We Own the Night, achei que Gray estava fazendo seu filme viscontiano. Uma tragedia familiar sobre dois irmaos, um policial, outro com o peh no crime, ligado a traficantes, mesmo que naoh seja um deles. Um dos irmaos, o policial, sofre um atentado e… Confesso que estava gostando, mas aih o filme vira um thriller de acaoh tipicamente hollywoodiano. Bem, pode ser que nao seja `tipico`, mas naoh eh o grande filme que eu gostaria e que as referencias permitiam esperar. Enfim, estou decepcionado e me perguntando – o cinema brasileiro tem filmes taoh bons, imagino que o cinema latino em geral, mas Thierry Fremaux prefere programar esses filmes hollywoodianos. Por que? Soh para ter astros e estrelas na Croisette? Vou jantar e, se naoh chegar tarde no hotel, posto alguma coisa antes de dormir. Amanhah, o programa matinal eh Une Vieille Maitresse, de Catherine Breillat, com Asia Argento no papel da amante experiente de um garoto que arranja uma namorada. O filme eh de epoca, parece. Pelo menos eh o que indicam algumas fotos que vi. Vem encrenca, e de sexo, por aqui.

