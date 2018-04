Piada gramadense

Seria cômico, se não fosse trágico. A assessoria do festival me forneceu algumas pérolas da imprensa, ontem. Uma jovem repórter de TV perguntou a um ator se ele preferia fazer filmes ou cinema? O cara ainda tentava desfazer o nó na cabeça quando ela tascou a segunda pergunta – você prefere ser ator ou artista? Vocês não são do tempo da antiga revista Cruzeiro, mas Millôr Fernandes, que tinha nela uma coluna fixa, possuía uma frase primorosa para esse tipo de absurdo. Dizia – ‘Baixa o pano, rápido’.