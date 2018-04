PARIS = Leio consternado o comentario de Otavio Almeida, informando a morte de Peter Yates. Nao vou conseguir acrescentar o post que gostaria porque me bate nos nervos ficar escrevendo nesse clavier, teclado, frances. Peter Yates faz parte do meu imaginario com dois grandes filmes. ‘ Bullitt’, claro, com Steve McQueen e a eletrizante perseguicao em Sao Francisco, e ‘O Fiel Camareiro’, um dos grandes filmes sobre os bastidores do teatro, com Tom Courtenay, Albert Finney e a genial cena da ‘tempestade’. Peter Yates tambem fez um policial com a Cher como advogada que defende Liam Neeson como sem teto acusado de crime e que descobre uma conspiracao em Washignton. O filme chama=se ‘Suspeita alguma coisa’. Sempre me perguntei se David Yates, da serie ‘Harry Potter’, tinha algum parentesco com ele. Me informem, por favor.