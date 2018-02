Peter Sellers, no TCM

No sábado, dia 11, véspera do meu aniversário, o TCM promove maratona em comemoração aos 70 anos de Brian De Palma. A partir das 22 horas, e entrando pela madrugada, reprisa ‘Vestida para Matar’, ‘Carrie, a Estranha’ e ‘Scarface’. De ‘Redacted’, enquanto isso, nem sinal. Tenho lá minhas diferenças com De Palma, mas gosto muito de alguns filmes dele – de nenhum mais do que de ‘Scarface’, em que ele ofereceu um de seus papeis emblemáticos a Al Pacino. Teremos tempo de falar dos 70 anos de Brian, mas descobri agora que rola neste momento, no TCM, outro evento comemorativo, o dos 30 anos sem Peter Sellers (e 85 de idade, que estaria completando – hoje). Nenhum Inspetor Clouseau, mas às duas da tarde começou uma maratona que já exibiu ‘O Rato Que Ruge’, mostra atualmente ‘Doutor Fantástico’ e, na sequência, vai se encerrar com ‘Caiu Uma Moça na Minha Sopa’. Ei teria formatado a homenagem de forma diferente. O Kubrick, sim, ‘Rato Que Ruge’, também (por que não?). mas trocaria o ‘Caiu uma Moça’ por ‘Um Convidado bem Trapalhão’. É um filme que não me canso de (re)ver. E rio, a cada vez, como se estivesse assistindo àqueles gags visuais e verbais pela primeira vez. Quem sabe um pouco da história da vida de Peter Sellers tem consciência de que foi um neurótico de carteirinha, que não facilitou, pelo contrário, principalmente a vida de suas mulheres. Mas ele era bom ator demais, e não estou pensando só nos personagens que interpretou para Kubrick (em ‘Lolita’ e ‘Doutor Fantástico’), mas no maravilhoso Hrundi Bakshi de ‘The Party’. Há uma doçura nesse personagem que passa pelo mundo catalisando o caos, como o M. Hulot de Jacques Tati. Ambos possuem esse lado levemente distraído que me encanta. Adoraria ficar falando de Peter Sellers, mas daqui a pouco tenho uma entrevista internacional e, se demorar mais, vocês perdem a homenagem do TCM. Vão lá. A diversão será garantida.

