Peter Lorre (3)

Já havia salvado o post anterior, sobre ‘A Máscara de Dimitrios’, quando me lembrei de um detalhe que não é irrelevante. Antes até do que ‘Casablanca’, Peter Lorre e Sydney Greenstreet integraram o elenco de ‘Relíquia Macabra’, o clássico noir que John Huston adaptou de ‘O Falcão Maltês’, de Dashiell Hammett. O curioso é que Jean Negulesco sonhava com ‘O Falcão Maltês’, mas foi persuadido por Huston a fazer outro noir, justamente ‘A Máscara de Dimitrios’, que é uma adaptação de Eric Ambler. Consta que teria sido o próprio Huston a chamar a atenção de Negulesco para o duo Lorre/Greenstreet. Outro detalhe que me parece interessante é justamente o clima ‘noir’. Negulesco era europeu, Lorre, além de nascido na Hungria, fizera carreira na Alemanha (com o próprio Fritz Lang). Admira esse namoro com o expressionismo e o estilo claro/escuro de imagem que está na essência visual do noir?

