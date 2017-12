Tinha acabado com o Globo de Ouro, mas eis-me de volta, para corrigir um erro, antes que postem mil comentários me chamando de incompetente, porque não li direito os telegramas das agências internacionais. Já tinha trocado as bolas do Clint Eastwood (atribuindo a A Conquista da Honra prêmios que eram de Cartas de Iwo Jima – perdão, leitores!) e agora coloquei que o Babel, do Inárritu, ganhou sete indicações, incluindo melhor drama, diretor, roteiro, ator e atriz coadjuvante. Ganhou – mas a atriz coadjuvante pelo Babel é Adriana Barraza. No telegrama que li, o nome da Cate Blanchett parecia ligado a Babel, mas ela recebeu sua indicação por Notes on a Scandal. Brad Pitt, de qualquer maneira, ganhou a indicação pelo Babel e eu espero não corrigir uma gafe cometendo outra – ele já havia sido indicado para melhor ator coadjuvante por Os Doze Macacos, do Terry Gilliam, em 1995.

