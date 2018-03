Perdão pelo sacrilégio

No afã de escrever correndo sobre a morte de Sven Nykvist terminei cometendo um sacrilégio. Sven Nkvist e Santo Loquasto reposabilizaram-se pelo visual de grandes filmes de Woody Allen, mas não o de Interiores, que foi fotografado por Gordon Willis, o primeiro diretor de fotografia importante com quem Woody trabalhou. Depois, além do bergmaniano Nykvist, o ator e diretor também teve como parceiro o diretor de fotografia de Antonioni, Carlo Di Palma. Nykvist fotografou, por exemplo, Crimes e Pecados, o mais sombrio de todos os filmes de Woody Allen. E, para completar, o próprio Nykvist dirigiu um filme, O Boi.

