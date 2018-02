Talvez não tenha sido exatamente o filme que esperava, mas gostei de ver Pantera Negra. Infelizmente, assinei o embargo e só vou poder falar sobre a superaventura de Ryan Coogler na próxima terça, 6, à tarde. E agora estou indo ver na Reserva Cultural Mudbound, de Dee Rees, que vou emendar com Todo o Dinheiro do Mundo, de Ridley SCott, na cabine da Cinecolor, em Alphaville. Um dia que está começando movimentado e vai terminar mais ainda, pois preciso fazer uns exames – Raio X e ressonância – desse joelho que está me matando, ainda mais depois do sobe-e-desce das ladeiras de Tiradentes, e só consegui na madrugada de quinta (amanhã), num hospital! Já contei do livro que comprei em Buenos Aires – do Grupo Robin Book -, Películas Claves del Cine Histórico, de Enric Alberich. Tenho me divertido muito revisitando obras que estão no meu imaginário, grandes filmes e filmes grandes,muitos deles negligenciados pela maioria da crítica, mas que, com certeza, não sou o único a amar. Gostaria de prosseguir, mas tenho de correr para não perder o Mudbound.

