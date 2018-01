Pedro, que ama Jeanne

Estou na Redação do ‘Estado’ e meu amigo Vilmar Ledesma já me ligou para dar uma dica que repasso a vocês. Pedro Almodóvar criou um blog sobre (ou para acompanhar) a rodagem de seu novo filme, mas o primeiro post, diz o Vilmar, é sobre a homenagem a Jeanne Moreau na Cinemateca Francesa, a que já me referi aqui. Estava em Paris, na volta de Berlim, e quase surtei ao descobrir que dalçi a alguns haveria a tal homenagem e eu tinha de regressar ao brasil. Pedrito foi convidado a participar e escreveu um discurso que transcreve no blog. Diz o Vilmar que é maravilhoso, e eu acredito – mas por que o Almodóvar ainda não fez um filme para Jeanne Moreau? Seria melhor do que simplesmente um discurso, tenho certeza. O endereço é pedroalmodovar.es. Confiram! Daqui a pouco acrescento mais posts – sobre o show do Aznavour, ontem à noite, que foi muito legal, e sobre Otto Preminger. Também sobre o Festival do Cinema Francês que Jean-Tomas Bernardini, da Imovision, está armando para junho. Aguardem.

