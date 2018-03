Pedro, Marco, Alain, Quentin e os outros

Pedro Almodóvar, Marco Bellocchio, Alain Resnais, Lars Von Trier, Quentin Tarantino, Johnnie To, Tsai Ming-liang, Michael Haneke, Ang Lee, Ken Loach, Park Chan-wook, Elia Suleiman, Jane Campion, Isabel Coixet, Jacques Audiard. A mostra competitiva de Cannes – a lista foi divulgada hoje, em Paris – é uma sucessão impressionante de nomões do cinema. ‘Los Abrazos Rotos’, ‘Vincere’, ‘Les Herbes Folles’, ‘Anticristo’, ‘Inglorious Bastards’, ‘Vingança’, ‘Visage’, ‘Das Weisse Band’, ‘Taking Woodstock’, ‘Looking for Eric’, ”Bak-Jwi’, ‘The Time That Remains’, ‘Bright Star’, ‘Map of the Sounds of Tokyo’, ‘Un Prophète’. Como promessas de escândalo, os novos filmes de Gaspar Noe, ‘Enter the Void’, e Brillante Mendoza, ‘Kinatay’. Fora de concurso, ‘Agorta’, de Alejandro Amenábar; ‘L’Armée du Crime’, de Robert Guédiguian; e ‘Tjhe Imaginarium of Dr. Parnassus’, de Terry Gilliam. À meia-noite, ‘Drah Me to Hell’, de Sam Raimi. Em sessão especial, ‘L’Épine dans le Coeur’, de Michel Gondry. Vamos voltar a essa seleção repetidas vezes e, depois, esopero que vocês me acompanhem de 13 a 24 de maio, quando estará rolando, na Croisette, a 62ª edição do maior festival de cinema do mundo. Cannes! Além dos curtas de Vera Egito na abertura (‘Elo’) e encerramento (‘Espalhadas pelo Ar’) da mostra Semana da Crítica, o Brasil cavou sua vaga de longa em outra mostra, Un Certain Regard, que vai exibir ‘À Deriva’, de Heitor Dhalia. Un Certain Regard, aliás, está quentíssima, com ‘Mother’, de Bong Joon Ho; ‘Irène’, de Alain Cavalier; ‘Kasi az Gorbehaye Irani Khabar Nadareh’, de Bahman Ghobadi; ‘Le Tsar’, de Pavel Longuine; ‘Politist, Adjectiv’, de Corneliu Poromboiu; e ‘Morrer Como Um Homem’, de João Pedro Rodrigues, entre outros títulos. É uma tradição, um direito adquirido, que o festival exiba o primeiro longa de um jovem diretor que tenha vencido a Palma do curta na Cinéfondation. Eduardo Valente venceu. Sobra agora a Quinzena dos Resalizadores como foro para exibição de seu longa ‘No Meu Lugar’.

