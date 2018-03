Estou indo para Paulínea, perdão, Paulínia e, aliás, esta o Saymon vai adorar. Minha colega Maria da Glória Lopes, redadora do Caderno 2, observou que o nome da cidade estava nas duas grafias num texto meu, e queria saber qual era a certa. Checamos no corretor e era com I, claro. Não tem jeito. Continuei grafando com E, mas agora aprendi. Muito bem. Tive matérias para fazer o dia todo – críticas, entrevistas, filmes na TV de sexta, de domingo. Acabei e agora posso seguir para Paulínia, com I, para assistir hoje à noite a ‘Os Desafinados’. Amanhã, a gente se fala. E não percam o 3º Festival de Cinema Latino-Americano. Hoje, às 9 da noite, no CineSesc, tem o novo filme do Fito Paes, que veio justamente para mostrar ‘De Quem É a Cinta-Liga?’, sobre três amigas inseparáveis, uma descobre que está sendo traída pelo marido, vai chorar no ombro de outra e … Tã-tã-tã, descobre que é com ela que o marido anda. Se não tivesse ‘Os Desafinados’ para conferir veria o filme do Fito, que é casado com Cecilia Rotrh (ponto para ele) e amigo de Caetano Veloso (que gravou a linda ‘Un Vestido y Un Amor’ no CD ‘Fina Estampa). Exibição única. Confiram e amanhã vocês me dão notícias.

