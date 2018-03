Paris é tudo!

Vocês andam mais informados que eu. Nem a assessoria do Unibanco Arteplex me informou que, na próxima quinta, dia 12, às 21h30, vai haver uma sessão especial, grátis, de Paris Vista por… Sensacional! Tem tudo a ver com Paris te Amo, que estreou ontem. Nossos textos, do Zanin e meu, saíram na edição de hoje do Caderno 2. O meu é basicamente uma entrevista com Daniela Thomas, que co-dirigiu, com Walter Salles, meu episódio preferido – Longe do 16º. Mas eu falo sobre o velho (de 1964) Paris Vista por…, ao qual também me referi ontem aqui no blog. Podem anotar dia e horário e ver Paris Vista por… Eu próprio vou querer assistir de novo, para conferir se o episódio do Jean Rouch é mesmo a obra-prima que minha memória registra.

