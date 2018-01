Estou no jornal, saindo para almoçar e depois me mandar para o CineSesc, onde espero chegar pelas 6 (a sessão de Santiago é às 7). Mas antes quero postar uma coisa que vi ontem, no Centro de São Paulo, no tapume que cerca aquele prèdio que, quando cheguei a São Paulo, há 19 anos, era da Mesbla, ali na esquina da Don José de Barros com a 24 de Março. Está sendo construído ali um Sesc, mas a obra, pelo que percebo, está meio parada. Enfim, achei muito curiosa, como matéria de reflexão, a frase ali escrita – Para que ser original, se a cópia é igual? Deixo vocês com a pergunta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.