Segui a indicação do Fábio Negro – post sobre o sucesso de ‘A Era do Gelo 3’ – e encontrei no YouTube o trailer do novo Myiazaki, que me pareceu realmente uma coisa espetacular. Myiazaki na Disney, com sua garotinha que vai salvar o mundo! E as imagens! Coisa de louco… Mas tenho de admitir, mesmo me arriscando a perder amigos como Alessandro Gianini, que venera o animador japonês acima de tudo (e todos). Não consigo viajar com ‘Chihiro’. O meu Myiazaki – estou escrevendo certo? – é aquele do ‘Castelo’, que tem um lado Jules Verne que me arrebata. Por favor. Voltem aos comentários do ‘Era do Gelo’, sigam a sugestão do endereço virtual dado pelo Fábio e tenho certeza que vocês vão ficar se perguntando, como eu. Para quando esse Myiazaki?