Para os dois Ms, Marcelo e Mariana

Marcelo esculhambou com o cinema americano, só porque eu disse que acho o primeiro X-Men legal. Ele citou um punhado de autores que considera importantes – Fellini, Kieslowski, Kiarostami, Kiarostami (duas vezes), Tarkovski, entre outros. Espero que o entre outros inclua Visconti, Visconti, Visconti (três vezes), Almodóvar e Alain Resnais – o novo filme dele, Corações, estréia na sexta, aguardem! Cito esses, mas poderia citar todos aqueles grandes que, vivos ou mortos, fizeram do cinema de Hollywood um dos maiores do mundo, e isso não tem nada com o que o cinemão nos oferece hoje em dia. Isso é assunto para uma discussão interminável e eu já disse que seria muito fácil se todo blockbuster fosse burro, mas não é. Essa história de nivelar todo mundo, como se blockbuster fosse tudo a mesma coisa, não me cai bem. Sei que existem diferenças, pois eu as vejo. Quanto à Mariana – uma das minhas mágoas foi o fracasso de público de A Máquina. Adoro o filme do João Falcão. Acho de uma riqueza e de uma complexidade muito grandes e me encanto com a dupla formada por Mariana Ximenes e Gustavo Falcão. Com Globo Filmes e tudo, o filme tubulou (entrou pelo maior cano). Teve gente que ficou feliz, eu sei, mas vou morrer achando injusto.

