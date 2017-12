Para Jeferson De, que, como eu, ama Antoine Fuqua

Embarco daqui a pouco para o Rio, onde, no fim da tarde, visito o set de Lúcia McCartney, a minissérie que José Henrique Fonseca está adaptando do livro de contos de seu pai, Rubem Fonseca. O livro é de 1967 ou 68 e, tão logo foi editado, virou filme de David Neves com Adriana Prieto, Odete Lara, Nelson Dantas, Paulo Villaça e, se não me engano, Isabella. É uma atriz mítica para mim. Não tinha physique du rôle nem os olhos de ressaca para ser Capitu, mas Paulo César Saraceni fez dela, mesmo assim, a obsessão do seu Bentinho. O filme era tão ruim quanto me lembro? Às vezes temo ser injusto com Paulo César. Mas Isabella, possuída por mil demônios, incendiou meu imaginário e a pergunta agora é outra – será que o filme de Carlos Frederico é tão bom quanto a lembrança longínqua que tenho dele – mais de 40 anos, bem mais? Lúcia McCartney foi o segundo filme de David Neves com a bela Adriana, depois de Memórias de Helena. Ela morreu tão jovem. Como será agora a Lúcia de Antônia Morais (é com I ou E?). Du Moscovis faz Nelson Dantas ou Paulo Villaça? Mais algumas horas e fico sabendo… Antes quero dar conta de Sete Homens e Um Destino, a nova versão. Gostaria de ter visto o filme com Jeferson De, que, como eu, ama Antoine Fuqua. O negão, com todo respeito, é poderoso. Bebe na fonte do western clássico – a paisagem, a trilha, tudo vem de lá. Mas os Sete Homens de John Sturges, de 1960, bebendo na fonte de Akira Kurosawa (Os Sete Samurais), já não eram mocinhos tradicionais. Uma epopeia de grupo – mas cada magnífico sempre foi individualizado -, a trilha vibrante de Elmner Bernstein. Foi Sturges quem inventou o spaghetti western – na Itália, Sergio Leone só acrescentou a música de ópera de Ennio Morricone. E Fuqua? Já o entrevistei duas vezes, por Arthur e O Protetor. No épico arthuriano, ele me confessou que não sabia como filmar a batalha. Roman Polanski lhe sugeriu que desse uma olhada na batalha do gelo de Alexander Nevski. Fuqua descobriu Sergei M. Eisenstein. Seus filmes são poderosos exercícios de montagem. Espero sempre o momento ‘Potemkin’. Aqui, ops mercenários – Denzel Washington, Chris Pratt e os outros – chegam à cidadezinha dominada pelo capitalista sórdido e seus asseclas. Chegam Denzel e o índio, são cercados pelo xerife corrupto e seus capangas. Mas os demais ‘magníficos’ invadem o quadro e preparam o cenário para o tiroteio. É de ver, rever, triver. Jefferson De ama Fuqua porque diz que é o diretor que liberou os negros do compromisso de só fazer cinema social. Fuqua faz tudo – até o ciclo arthuriano, coisa mais ‘branca’ – e faz bem. A garota – Haley não sei das quantas parece Jennifer Lawrence – perdeu o marido. Contrata Denzel, mas antes lhe conta como o dono da mineradora (Peter Sasgaard) comprou o vale e está expulsando os colonos. Como matou o marido dela. A frase de gênio – Denzel diz que ela está querendo vingança. Haley responde que quer justiça, mas se não der aceita vingança. The magnificent seven. Não importa o que fizeram no passado. Shaskespeare: redimem-se na morte com honra. A outra frase – a que diz o índio, verdadeiro black bloc – ao matar o pele-vermelha sicário do dono da mina. Como em Aquarius, tenho vontade de aplaudir. Preciso dessa grandeza. Arrisco-me a ganhar novos inimigos. Que Oito Odiados, que nada. Prefiro amar os sete. Chris Pratt! A ligação de Ethan Hawke e Byung Hun-lee, o ‘chingado’ mexicano, o índio, o urso Vincent D’Onofrio. Só espero o filme entrar em cartaz para poder rever.

