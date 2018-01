Papa fashion

Dei uma olhada nos comentários e quero dizer duas ou três coisas, mas antes vou usar este post para uma piada. Aliás, não sei bem se é uma piada, embora possa me valer uma excomungação. Que medo! Mas, enfim, havia recebido um e-mail no jornal dizendo que o papa Bento XVI pode não ser pop como João Paulo II, mas é fashion. Usa relógio Cartier, sapato Prada… Humm. Achei divertido, mas aí vi a foto que o fotógrafo do Estado fez do sapato do papa. É Prada mesmo! Portanto, o papa, como o diabo, veste… Quem?

