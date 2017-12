TOQUIO – Nao estou lendo os comentarios, mas prometo fazeh-lo ao chegar ao Brasil. Os dias teem sido muito corridos, com muitas entrevistas. Apos a coletiva da manhah e as individuais de ontem, participei aa tarde de pequenos grupos com toda a equipe de Homem-Aranha 3 que estah aqui em Toquio. Sam Raimi foi muito legal Falei para ele como havia visto o filme – uma historia de relacoes entre pais e filhos ou entre filhos e seus pais substitutos, sejam o tio de Peter/Spider Man ou o mordomo de Harry Osborn – e acho que toquei no ponto, porque o cara desatou a falar e naoh parou mais. Kirsten Dunst tambem foi otima e hoje ateh, mais que ontem, pudemos falar bastante de Marie Antoinette e de sua ligacaoh com Sofia Coppola, de quem, eh curioso observar, ela considera o primeiro filme, As Virgens Suicidas o melhor de todos. Kisten eh muito articulada e faz observacoes muito interessantes sobre seu trabalho como atriz. Enfim, apesar do jet leg, do programa puxado, valeu a pena ter vindo ao Japaoh para o encontro com todo esse pessoal. Mas isso vai ser assunto para quando regressar. Ou para quando o filme estrear, dia 4.

