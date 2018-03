Vejam como são as coisas. Antônio Gonçalves Filho chegou na redação do jornal e foi logo comentando comigo – a Versátil vai lançar Aurora, a obra-prima de Murnau (e um dos maiores filmes de todos os tempos) em DVD. Antes disso, lança Pacto de Sangue de Billy Wilder, adaptado do romance noir de James Cain, com Barbara Stanwyck, Fred MacMurray e Edward G. Robinson. É um filmaço e eu corri para o blog para repassar a boa nova para vocês. Estava quase postando quando resolvi conferir os comentários de ontem e encontrei o do Alessandro, que já falava justamente no lançamento de Pacto. Vamos ter tempo de sobra para falar deste lçançamento, que já é um dos mais importantes, em DVD, do ano – e olhem que temos tido Wim Wenders, Eric Rohmer e vários outros biscoitos finos de deixar o cinéfilo babando. Mas o filme do Wilder é especial (todo filme dele é). Num certo sentido – pela armação dramática, pela utilização de todas as figuras e situações emblemáticas –, é o mais noir dos filmes noir. Aguardem!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.