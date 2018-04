Eu e meu brinquedinho. Chego no jornal, começo a postar e esqueço da vida. Tenho de voltar ao trabalho, gente. Mas, antes, algumas curiosidades, mais dois posts. Precisei pesquisar alguma coisa no guia de Leonard Maltin, duração de filme, alguma coisa assim, e psssei pelo verbete Zodiac. Êpa – como o filme de David Fincher já poderia estar no guia de 2007, lançado no ano passado, se Zodíaco estreou este ano, depois de fazer sensação em Cannes, em maio? Vocês sabiam que tem outro The Zodiac, e com o mesmo título, também contando a história do serial killer que aterrorizou São Francisco nos anos 60? Eu, não. A produção é de 2003, mas o outro Zodíaco só estreou no ano passado. Tem Justin Chambers no papel no policial que persegue o criminoso. Maltin define o filme como earnest (sério, aplicado) mas flat (sem nenhum relevo). O que ele mais elogia é a captação do clima da época. Achei curioso fazer o registro. O diretor chama-se Alexander Bukley.