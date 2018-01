Ouro de Cannes para a Romenia

CANNES – Por mais absurdos que tenha cometido o juri presidido por Stephen Frears, ele acertou no premio principal – a Palma de Ouro acaba de ser entregue ao diretor romeno Christian Mungiu, por seu belo filme Quatro Meses, Tres Semanas e Dois Dias. Lamentei pelo turco/alemao Fatih Akin, que ganhou, como consolo, o premio de melhor roteiro, que nem eh o mais forte em The Edge of Heaven. Naomi `kawase` (quase) ganhou a Palma, ficando com o grande premio do juri por A Montanha de Mogari. Foi bonito ver Jane Fonda entregar o premio a Mingiu, que disse que hah um ano nao sabia que ia fazer este filme e hah seis ainda lutava para conclui-lo. Ele disse que toda a equipe acreditava muito no projeto e foi de uma entrega completa. O mais bonito – Mungiu agradeceu a Cannes, que mostra que para fazer cinema nao se necessitam grandes orcamentos nem astros e estrelas. Disse isso ao lado daquela que terminou sendo a top star do 60.o aniversario, Jane Fonda, lenda viva de Hollywood. Ela foi humilde – afirmou, e eh verdade, que Cannes eh o lugar onde se celebra a paixao do cinema. Estou indo correndo para as duas coletivas, a do juri e a dos vencedores. Tenho muitas materias para redigir, mas a gente fala daqui a pouco.

