Ouça um bom conselho…

O conselho de amigo do Régis me deixou ‘cabreiro’, como se diz no Sul – desconfiado, em dúvida, traduzindo do gauchês. Ele me sugere que não reveja ‘Sombras de Goya’, que achou o pior filme do Milos Forman. Eu já disse que fiquei chapado quando vi. Não sei se foi ‘O Assassinato de Jesse James’, que amo pelo que os outros consideram seu defeito – o andar da carruagem, a lentidão da narrativa -, que me induziu a ver o filme do Forman de determinada maneira, mas o impacto foi grande e ambos terminaram anulando o efeito que teve, sobre mim, o ‘Lust, Caution’, do Ange Lee, que vi na seqüência, os três, um atrás do outro, no Festival do Rio. Este, sim, é um filme que quero rever. Não sei, mas apesar da força de certas cenas – o assassinato, impressionante; a trepada, mais incômoda que erótica -, acho que vou ver o filme do Ang Lee como se fosse a primeira vez. Não me ficou muita coisa, não.

