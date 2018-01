RIO – Cá estou num bate e volta para entrevistar, daqui a pouco, Rodrigo Santoro, pelo 300 2. Antes disso, daqui a pouco, a Academia de Hollywood anuncia os indicados para o Oscar e eu devo fazer uma entrada na TV Estado, para comentar, justamente, as indicações. Nãso tenho muita dúvida de que 12 Anos de Escravidão e Trapaças deverão liderar as indicações, seguidos por O Lobo de Wall Street, Capitão Phillips e Ela. Minha colega redatora Clarice me mostrou ontem uma lista de prognósticos da EFE. A agência dá como certo que James Gandolfini será indicado para melhor ator e duvida que Alfonso Cuarón fique entre os cinco finalistas para o prêmio da categoria, a direção. Corto meus pulsos. Prêmios póstumos são o ó, embora os últimos de que me lembre, na Academia, tenham sido irretocáveis, o de coadjuvante para Heath Ledger, o Coringa, e o de melhor ator – nos anos 1970! – para o Peter Finch de Rede de Intrigas. Não creio que Gandolfini seja melhor de coisa nenhuma – embora fosse bom – e quanto ao Cuarón… Utilizaria para ele a definição que Leonardo DiCaprio, no Globo de Ouro, atribuiu a Martin Scorsese. É um visionário. Justamente sobre Scorsese. 12 Anos é um filme duro e, a despeito da crítica, não está sendo um sucesso nos EUA. É compreensível. O filme de Steve McQueen põe o dedo em feridas profundas – verdadeiras chagas – sem o revisionismo feérico de Django Livre, de Quentin Tarantino. Trapaça vai bem (na bilheteria), mas também não é um estouro. Ontem, numa cabine na Paris Filmes, encontrei Marcio Fraccaroli, que fez sua previsão. O filme mais ‘comercial’ do Oscar é o Lobo. Ele acredita que vai estourar no Brasil. Não é difícil que ocorra, ainda por cima empurrado pela crítica. Os coleguinhas vão entrar na onda de ‘Leo’. Marty é um visionário. Ai, meu Deus. Não estou desconsiderando que Gravidade continua indo muito bem, no Brasil, inclusive. Tenho de correr muito por aqui, hoje, mas espero ter tempo de postar, à tarde, alguma coisa sobre as indicações. Cate Blanchett! Sandra Bullock! Matthew McConaughey! Jared Leto! E, às 11h15, por aí, ao vivo na TV Estado.

