LOS ANGELES – Scarlet Johanssen fez forfait, a danadinha, mas a trupe toda do Avengers deu entrevista aqui no Hotel Four Seasons. Roberyt Downey Jr. participou soh da coletiva, mas os demais fizeram mesas redondas e, com alguns, como Chris Hemsworth, o Thor, e Jeremy Renner, tive one a one. Robert Downey Jr. fez a piada do dia, dizendo que tambem tinha uma pergunta para fazer, e era por que Mark Ruffalo fica supostamente nu em cena e naoh se veh nada? A pergunta desencadeou um monte de gozacoes com os representantes da terstosterona na mesa, desde Samuel L. Jackson – qaue disse que seu sonho seria interpretar a personagem de Scarlett – ateh o outro Chris, Evans, e claro, o Thor. O filme eh legal e estava tdo mundo muito cool. Chris Hemsworth e Chris Evans viraram astros, respectivamente com Thor e Capitaoh America, e cada um terah novo filme individual da franquia. Hemsworth comeca a filmar Thor 2 em agosto, mas diz que ainda naoh viu sinal do script, que estah sendo escrito – e guardado – a sete chaves. Robert Downey Jr., o Iron Man, eh o lider do grupo, embora o Capitaoh America, como militar, seja o que mais dah ordens em cena. Downey Jr, com o sucesso dos dois Iron Men e dos dois Sherlocks, virou superastro e deixa isso claro. Estah completamente zen, tira sarro de tudo, eh o tipo do cara de bem com a vida. Quem mais entende de Avengers, do grupo de atores, eh Sam Jackson, que curtia os gibis quando garoto, influenciado pela maeh. Houve, hah 12 anos, um revival de Os Vingadores e nessa nova versaoh o diretor da Shield, a agencia que reune os super-herois para combater a ameaca que pode destruir a Terra, jah foi desenhado como afro-americano, e tomando o Jackson como modelo. Ele diz que naoh veh diferenca nenhuma em trabalhar em Avengers e num filme autoral como os de Quentin Tarantino, ateh porque o sonho de Tarantino eh fazer filmes populares, como Bastardos Inglorios. Robert Downey Jr. naoh eh que provoque, mas diz que, se pode fazer filmes para milhoes, sem transigir consigo mesmo, por que faria filmes que ninguem quer ver? Uma questaoh interessante. The Avengers estreia dia 20 nos EUA, dia 27 no Mexico e dia 4 de maio worldwide. As entrevistas estah liberadas, mas naoh as criticas. Deixo registrado, de qualquer maneira, que gostei, embora a palavra final vah ser de Jotabeh Medeiros, nosso especialista, no `Caderno 2`, em comics.

