‘Os Residentes’, de novo

TIRADENTES – Não é só a corrida para ver filmes, participar de debates etc que tem me impedido de postar. A verdade é que passei bastante mal aqui nesta 14ª Mostra de Tiradentes. Tive – ainda tenho – problemas intestinais sérios e o resultado foi que fiquei debilitado. Incubei uma gripe, que não saiu, mas tenho tossido muito, uma situação bastante desagradável. Mas a Mostra Aurora continua me ganhando. Revi ontem ‘Os Residentes’, de Tiago Mata Machado, e vi outro filme, que me pareceu ainda melhor. Em Brasília, tivemos aquela discussão tola sobre Godard, de ele (Tiago) ser sub-Godard, vanguarda à retaguarda. Entrei nessa onda e eu acho que isso desvia a atenção do filme. Vi pouco Godard, agora, em ‘Os Residentes’ – um pouco de ‘Tempo de Guerra’ (Les Carabiniers) – e mais releitura da vanguarda russa, mas o que me seduziu na revisão do filme foram o trabalho do corpo e o som. A cena do ‘bigode’ continua the best, mas o filme me pareceu tão mais rico. É verdade que o diretor não ajuda. Como sabem que gosto do filme, e o defendo, todo mundo vem no meu ouvido dizer que acha Tiago arrogante e por aí afora. Acho que é muito mais uma autodefesa, mas, enfim, estou louco para ver como será a reação do público em Berlim. Espero ver de novo, pela terceira vez, ‘Os Residentes’ no Fórum.