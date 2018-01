Os pecados inocentes de Tom Kalin

Além das entrevistas com os brasileiros que estarão em Cannes, minha manhã incluiu quase 40 minutos de conversa, pelo telefone, com Tom Kalin, que estava em Nova York. Kalin é o diretor de ‘Savage Grace’, com Julianne Moore, que estréia na sexta-feira, com o título brasileiro de ‘Pecados Inocentes’. Acho que ‘Graça Selvagem’ seria melhor, mas espero que o distribuidor saiba o que está fazendo. Já havia entrevistado Kalin várias vezes. Pelo telefone, quando estreou ‘Colapso do Desejo’ (Swoon) e, pessoalmente, quando ele esteve no Brasil, em Gramado e depois no MIS, aqui em São Paulo, mostrando seus vídeos experimentais (e o trabalho do grupo que integrava, na prevenção e informação sobre a aids). Foi uma bela entrevista, que sai na sexta, no ‘Caderno 2’. Falamos sobre família – se ainda não viram, vocês vão compreender o por quê ao assistir a ‘Pecados Inocentes’ – e o Kalin me surpreendeu ao citar Lucrecia Martel, dizendo que adora ‘O Pântano’ e ‘La Niña Santa’, que tratam, entre outras coisas, do assunto. Aproveitei para dizer-lhe que Lucrecia participa da competição em Cannes, com ‘La Mujer sin Cabeza’, e o Kalin – que mostrou ‘Savage Grace’ na Quinzena dos Realizadores, no ano passado – meio que me atropelou para perguntar por ‘Blindness’. Ele ficou muito surpreso pelo fato de o filme de Fernando Meirelles não ter sido selecionado. Acho que Kalin também andou lendo a tal ‘Variety’ que fez sua aposta no Meirelles. É outro filme sobre o qual tenho ouvido maravilhas. Por que ficou de fora? Com o perdão do trocadilho, cegueira de quem?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.