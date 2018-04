Os números de ‘A Era do Gelo 3’. Fantástico!

Renata Cajado me enviou a informação e eu não resisto a postá-la imediatamente. Lançada com 656 cópias, entre 35 mm e 3-D, ‘A era do Gelo 3’ fez a maior abertura de um desenho animado nos cinemas brasileiros, em toda a história. De sexta a domingo, foram 1231.447 espectadores, mas como o filme havia estreado na quarta, dia 1º, até ontem, domingo, o acumulado já era de 1.995.643 espectadores. Quase dois milhões de espectadores em cinco dias. Tudo bem que o lançamento é massivo, mas o índice de frequência por cópia está sendo altíssimo e ‘A Era do Gelo 3’ poderá bater o 2, que, com quase 6 milhões de espectadores, foi a maior bilheteria do Brasil em 2006. O curioso é que ‘A era do Gelo 3’ também é da Fox, que ainda curte a super-bilheteria de ‘Se Eu Fosse Você 2’, de Daniel Filho (mais de 6 milhões de pagantes). ‘A Era do Gelo 3’ vai bater ‘Se Eu Fosse Você 2’? Um brasileiro (Carlos Saldanha) vai bater o recorde atual do cinema nacional?