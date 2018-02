Os melhores de 1965

Aqui vai, sem comentários, a lista de Raymond Benson com os melhores filmes daquele ano na revista ‘Cinema Retro’, especializada no cinema das décadas de 1960 e 70.

1. ‘O Colecionador’, de William Wyler, com Terence Stamp e Samantha Eggar. (vocês sabiam que ambos receberam um prêmio conjunto dre interpretação no festival de Cannes, em 1965? E que naquele ano a Palma de Ouro foi para ‘A Bossa da Conquista’, de Richard Lester?).

2. ‘Darling, a que Amou Demais’, de John Schlesinger, com Julie Christie. (Ela ganhou o Oscar pelo papel).

3. ‘Doutor Jivago’, de David Lean, adaptado do romance de Boris Pasternak, com Omar Sharif, Julie Christie e Gerakldine Chaplin.

4. ‘O Vôo do Fênix’, de Robert Aldrich, com James Stewart à frente de um elenco predominantemente masculino (Richard Attenborough, Peter Finch, Hardy Kruger, Ernest Borgnine, George Kennedy e Ronald Fraser).

5. ‘Por Uns Dólares Mais’, de Sergio Leone, com clint Eastwood.

6. ‘O Homem do Prego’ (The Pawnbroker), o maior filme de Sidney Lumet, com Rod Steiger como sobrevivente do holocausto que explora a miséria alheia em sua casa de penhores, em Nova York.

7. ‘Repulsa ao Sexo’, de Roman Polanski, com Catherine Deneuve.

8. ‘O Espião Que Saiu do Frio’, de Martin Ritt, com Richard Burton e Claire Bloom (uma de minhas atrizes favoritas), adaptado do romance de John Le Carre.

9. ‘Mil Palhaços’ (A Thousand Clowns), de Fred Coe, com Jason Robards Jr.

10. ‘007 contra a Chantagem Atômica’ (Thunderball), de Terence Young, com Sean Connery, Adolfo Celi (na pele do vilão) e Claudine Auger (a bondgirl).

Raymond Benson termina sua lista dizendo que houve, naquele ano, uma certa Maria (‘A Noviça Rebelde’, de Robert Wise, com Julie Andrews), mas ele subiria todas as montanhas do mundo (referência a uma das canções do filme de maior sucesso naquele ano) para reafirmar sua lista de melhores.

