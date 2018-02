Não vou fazer nenhum comentário sobre os melhores de 1963, na lista de Raymond Benson para a rwevista Cinema Retro. Vou sío listar os filmes e deixar que vocês façam seus comentários

1. ‘Os Pássaros’, de Alfred Hitchcock,

2. ‘Oito e Meio’, de Federico Fellini, que incorporou o nome do autor ao título e virou ‘Fellini Oito e Meio’.

3. ‘Moscou contra 007’ (From Russia with Love), de Terence Young.

4. ‘Fugindo do Inferno’ (The Great Scape), de John Sturges.

5. ‘Desafio ao Além’ (The Haunting), de Robert Wise.

6. ‘Hud – O Indomado’, de Martin Ritt.

7. ‘Jasão e o Velo de Ouro’ (Jason and the Argonauts), de Don Chaffey.

8. ‘A Faca na Água’, de Roman Polanski.

9. ‘As Aventuras de Tom Jones’, de Tony Richardson.

10. ‘Luz de Inverno’, de Ingmar Bergman.

Benson só lamenta o limite de dez filmes que se impôs.

E cita mais um que gostaria de ter incluído entre os mais – ‘O Homem dos Olhos de Raio X’, de Roger Corman.