Os documentários da Premère Brasil

A mostra competitiva de longas documentários do Festival do Rio inclui três filmes vistos em Gramado – Andarilho, de Cao Guimarães, que também vai a Veneza; O Engenho de Zé Lins, de Vladimir Carvalho, do qual gostei muito; e Condor, de Roberto Mader. Também concorrem – Diário de Sintra, de Paula Gaitán, sobre Glauber, com certeza; Estratégia Xavante, de Belisario França; Memória para Uso Diário, de Beth Fromaggini; Panair do Brasil, de Marco Altberg; Pindorama – A Verdadeira história dos Sete Anões, de Roberto Berliner, Lula Queiroga e Leo Crivelare; PQD, de Guilherme Coelho (adoro Fala Tu); e Rita Cadillac, a Lady do Povo, de Toni Venturi.