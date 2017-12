Os dez mais são… onze!

Olá, aqui estou – desde cedo – na redação do ‘Estado’, redigindo a página sobre a pincipal estreia de amanhã, ‘Lula, o Filho do Brasil’, e a dos destaques do ano em cinema. Minha lista de dez, que na verdade são onze, privilegia o tema da morte, seja como fatalidade biológica ou metáfora, inclusive do próprio cinema, como no ‘Avatar’ de James Cameron. Não quero furar meu texto de amanhã no ‘Caderno 2’, portanto, a justificativa, propriamente dita, fica para depois e agora vai a lista crua, para estimulá-los a também postarem a(s) de você(s).

‘Avatar’

‘Bastardos Inglórios’

‘Cidadão Boilesen’

‘O Curioso Caso de Benjamin Button’

‘Entre os Muros da Escola’

‘A Festa da Menina Morta’

‘Foi Apenas Um Sonho’

‘Gran Torino’

‘Inimigos Públicos’

‘A Partida’

‘Up – Altas Aventuras’

