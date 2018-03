Os cães ladram….

Vivo dizendo que a fruição do cinema é uma coisa individual e que entender um filme é coisa muito relativa, já que ele não vem com bula para todos o vejamos (e entendamos) da mesma maneira. Inclusive, o mesmo filme pode ser visto de maneira diferente, por que não? Mas estou começando a achar que isso vale para tudo. Pois não foi o Celdani que definiu como ‘belo post’ o meu texto sobre ‘Causa Perdida’, o ‘Che’ de Richard Fleischer? O mesmíssimo post provocou uma reação oposta do Abel – foi ele, não? -, que disse que nunca viu coisa mais confusa e mal-escrita. Vá alguém dormir com uma serenata dessas… Estou devendo vários posts. Devo e não nego. Um deles é sobre Jonathan Demme, e eu prometo redigir logo. Mas antes vou acrescentar dois posts com informações que me passaram e acho que são interessantes. Avante!

