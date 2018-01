Onde foi parar Carlitos?

PORTO ALEGRE – Já estou indo para o aeroporto, mas não resisto a acrescentar mais um post. Rapidinho – sabem o (Charles) Chaplin, não? Em Busca do Ouro sempre foi considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, e ele ainda fez Luzes da Cidade, Tempos Modernos e O Grande Ditador (o meu preferido). Onde foi parar o criador de Carlitos? A BBC fez uma enquete com 253 críticos, pesquisadores e curadores de cinematecas de todo o mundo para listar as 100 melhores comédias do cinema. Deu Billy Wilder, Quanto Mais Quente Melhor, na cabeça e eu confesso que me surpreendi, e não porque não aprecie o filme. Numa outra lista recente, de melhores filmes da Empire, tenho certeza de que Some Like It Hot não está tão bem cotado. Preciso conferir. Dr. Fantástico (Stanley Kubrick), Noivo Nervoso, Noiva Neurótica (Annie Hall, Woody Allen), Feitiço do Tempo (Harold Ramis), por aí vai a lista da BBC. O Diabo a Quatro, de Leo McCarey, com os Irmãos Marx, de 1933, aparece em quinto. O único mudo é A General, de Clyde Bruckman e Buster Keaton, de 1926, em décimo. O mundo mudou, o gosto mudou, mas eu confesso que ainda esperava ver um Chaplin bem situado.

