Onde está o erro?

Aproveitando o comentário do Régis, que detectou erros de filmagem em Sangue de Herói, de John Ford – hoje em dia as pessoas dizem ‘erros de gravação’ – , vou postar este texto para tratar do assunto. Não do filme de Ford, especificamente, mas de maneira genérica. Sou ruim demais para captar esse tipo de coisa. O erro tem de estar escancarado na minha cara para eu notar. Em geral, viajo tanto nos filmes que esses são detalhes que não me pegam. Outro dia entrevistei Fernando Meirelles para um projeto do Festival do Rio. Conversamos sobre Cidade de Deus e ele me disse uma coisa que me deixou chocado. Fernando me disse que Cidade de Deus deve ser campeão de erros de todo o cinema brasileiro. Por falta de dinheiro, ele não tinha continuísta no set. Atores profissionais talvez tivessem percebido alguns erros, mas amadores, querendo passar a emoção bruta das cenas, cometiam todo tipo de erro. Alguns, me confessou o montador Daniel Rezende, com quem também conversei, puderam ser corrigidos – ou omitidos – na montagem. Outros estão no filme e eu nunca percebi por conta da intensidade dramática que sempre me deixa elétrico na poltrona ou sofá (quando revejo Cidade de de Deus em casa). Existem sites específicos em localizar erros de gravação. Um dia talvez acesse para descobrir os erros de Cidade de Deus. São tantos assim? Todo mundo notou? Só eu que não?

