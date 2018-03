Minha ex, Doris Maria Machado Bittencourt, mãe da Lúcia – minha filha adorada a quem me refiro sempre aqui no blog -, criou o espaço dela para falar sobre cinema. Fui casado uns 20 anos com a Doris. Nos anos 70, viajávamos muito a Montevidéu e Buenos Aires para assistir a filmes. Percorremos boa parte da América do Sul – Chile, Bolívia, Peru etc -, sempre vendo filmes. Pois agora a Doris criou um blog para deixar registradas suas impressões sobre os filmes que vê. Doris é professora. Entrei no blog para conferir o endereço – vocês sabem que ler o que os outros escrevem, mesmo uma pessoa tão próxima, não é o meu forte – e encontrei o texto dela sobre ‘Entre os Muros da Escola’. Doris põe fotos, abre parágrafos, tudo o que vocês vivem me cobrando. Ela é professora e sua leitura do filme de Laurent Cantet estabelece uma cumplicidade com o ‘prof’ interpretado por François Gégaudeau. Olhar o blog da Doris me trouxe a lembrança de nosso amigo Tuio Becker, que talvez tivesse entrado neste universo, mas nem teve tempo, pois a doença – Alzheimer – o atingiu muito cedo. Por meio dela, os interessados poderão acompanhar o movimento de cinema de Porto Alegre, opinando, participando. O endereço é olhonocinema.blogspot.com. Confesso que fiquei meio nostálgico, viajando no passado.

