Olhem só o gostinho

Estou postando numa lan house aqui do Centro, brigando com o computador, quie a toda hora trava e eu penso que vou perder o post. Prometo postar mais amanhã, mas só quero fazer dois ou três registros rápídos. Vi, no Arteplex, o trailer de ‘Black Book’, do Paul Verhoeven, que vai ser lançado no Brasil como ‘A Espiã’. Adorei o filme, que vi em Paris, mas admito que sou suspeito – gosto muito do Verhoeven, desde a primeira fase holandesa até a norte-americana, porque acho que ele conseguiu usar a máquina de Hollywood para expressar seu imaginário e não se deixou escravizar por ela. A história da judia que se faz passar por nazista para servir à resistência, durante a 2ª Guerra, tem todos os excessos do autor. Para mim, foi um regalo. Vi em êxtase. Também vi, no saguão do Arteplex, o display sobre o próximo lançamento de ‘3:10 to Yuma’. Embora o original de Delmer Daves seja melhor – chamou-se, aqui, ‘Galante e Sanguinário’, com Glenn Ford e Van Heflin -, a nova versão pode colocar a dupla de atores Russell Crowe e Christian Bale na disputa do Oscar. O filme voltou ao cartaz em Los Angeles e o ‘Times’ tem publicado anúncios de página inteira – ‘for your consideration’ – para influenciar os votantes da academia.

