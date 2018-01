Olhem a Première Brasil de 2017, a maior plataforma do cinema brasileiro

Está no impresso do Caderno 2 de hoje. O Festival do Rio divulgou a lista com a Première Brasil deste ano. O festival ocorre de 5 a 15 de outubro. Serão mais de 70 títulos. Em Gramado, encontrei a diretora de Marketing do festival, e Wilma Lustosa já me havia cantado o conceito. A Première Brasil não é só uma seleção de filmes. Pretende ser também uma plataforma, a maior do cinema brasileiro. Ao me liberar ontem a lista, a diretora executiva Ilda Santiago reforçou esse conceito de plataforma, e acrescentou outro. Uma vitrine. O Brasil vive um momento delicado de transformação. O Rio está em crise. Nesse quadro, é preciso apostar na cultura, na afirmação da nossa identidade. E o Redentor deste ano virá acompanhado de prêmios em dinheiro. A Petrobrás vai dar R$ 200 mil para a melhor ficção e R$ 100 mil para o vencedor(a) da mostra Novos Rumos. Só a Première já daria um festival. Onze dias, 70 e tantos filmes. Sete por dia, com galas, debates, curtas e longas. Mas ainda tem as atrações internacionais, que o festival divulga na semana que vem, e os brasileiros que, por não serem inéditos ou terem sido premiados, não estão na Première. Uma grande festa de cinema, e com o Rio como cenário. A lista completa dos filmes brasileiros, alguns latinos em coprodução – Zama, de Lucrecia Martel! -, está abaixo. Bom festival para todos nós!

LONGAS MOSTRAS COMPETITIVAS

Competição Ficção

1. Açúcar (Açúcar), de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira, 88 min – World Première

2. Alguma Coisa Assim (Something Like That), de Esmir Filho e Mariana Bastos, 80 min – World Première

3. Animal Cordial (Friendly Beast), de Gabriela Amaral Almeida, 96 min – World Première

4. Aos Teus Olhos (Liquid Truth), de Carolina Jabor, 90 min – World Première

5. Boas Maneiras (Good Manners), de Juliana Rojas e Marco Dutra, 132 min – Latin Première

6. Como é cruel viver assim (Life Is a Bitch), de Júlia Rezende, 107 min – World Première

7. O Nome da Morte (Tarnished Land),de Henrique Goldman, 100 min – World Première

8. Praça Paris (Paris Square), de Lúcia Murat, 112 min – World Première

9. Unicórnio (Unicorn), de Eduardo Nunes, 122 min – World Première

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Competição Documentário

1. Cartas para um Ladrão de Livros (Letters to a book thief), de Carlos Juliano Barros e Caio Cavechini, 94 min – World Première

2. Dedo na Ferida (A Sore Spot), de Silvio Tendler, 90 min – World Première

3. Em Nome da América (In The Name of America), de Fernando Weller, 96 min

4. Iran (Iran), de Walter Carvalho, 70 min – World Première

5. Pastor Cláudio (Pastor Cláudio), de Beth Formaggini, 76 min – World Première

6. Piripkura (Piripkura), de Mariana Oliva, Renata Terra, Bruno Jorge, 82 min – World Première

7. SLAM: Voz De Levante (SLAM: Sworded Words), de Tatiana Lohmann e Roberta Estrela D’Alva, 105 min – World Première

Competição Novos Rumos

1. A parte do Mundo que me Pertence (The part of the world that belongs to me), de Marcos Pimentel, DOC, 84 min – World Première

2. Amores de Chumbo (Black Amber), de Tuca Siqueira, FIC, 97 min – World Première

3. Até o Próximo Domingo (Until Next Sunday), de Evaldo Mocarzel, DOC, 76 min – World Première

4. Copa 181 (Copa 181), de Dannon Lacerda, FIC, 75 min – World Première

5. O Muro (The Wall), de Lula Buarque, DOC, 87 min – World Première

6. Vende-se Esta Moto (This Motorcycle Is Sold), de Marcus Faustini, FIC, 80 min – World Première

CURTAS MOSTRAS COMPETITIVAS

1. Adeus à Carne (Farewell to Flesh), de Júlia Anquier, FIC, 11 min

2. Alcibíades (Alcibiades), de Breno Nina, FIC, 13 min

3. O Bagre de Bolas (Catfish on Balls), de Luiz Botosso e Thiago Veiga, FIC, 5 min

4. Borá (Borá), de Angelo Defanti, FIC, 14 min

5. Maria (Maria), de Lucas Pena, DOC, 11 min

6. Namoro à Distância (Long Distance Relationship), de Carolina Markowicz, FIC, 5 min

7. Vaca Profana (Profane Cow), de René Guerra, FIC, 15 min

Novos Rumos

1. Atrito (Friction), de Diego Lima, FIC, 18 min

2. Capitão Brasil (Captain Brazil), de Felipe Arrojo Poroger, FIC, 15 min

3. Sandra Chamando (Sandra Calling), de João Cândido Zacharias, FIC, 13 min

4. Tailor (Tailor), de Calí dos Anjos, FIC, 10 min

LONGAS MOSTRAS NÃO COMPETITIVAS

Hors Concours

Ficção

1. Entre irmãs (Entre irmãs), de Breno Silveira, 160 min – World Première

2. Gabriel e a Montanha (Gabriel and the Mountain), de Fellipe Barbosa, 131 min – Latin Première

3. Legalize Já! (Legalize it!), de Johnny Araújo e Gustavo Bonafé, 90 min – World Première

4. Motorrad (Motorrad), de Vicente Amorim, 92 min Latin Première

5. Zama (Zama), de Lucrecia Martel, 120 min Latin Première

6. BIO (BIO), de Carlos Gerbase, 105 min

Documentário

1. Eu, Pecador (Me, A Sinner), de Nelson Hoineff, 90 min – World Première

2. Os 8 Magnificos (The Magnificent 8), de Domingos de Oliveira, 70 min – World Première

3. Todos os Paulos do Mundo (All The Paulos in The World), de Gustavo Ribeiro e Rodrigo De Oliveira, 80 min

4. Torquato Neto – Todas as horas do fim (Torquato Neto – Every hour of the end), de Eduardo Ades e Marcus Fernando, 90 min – World Première

Curta

1. O Quebra-cabeça de Sara (Sara’s Puzzle), de Allan Ribeiro, DOC, 10 min

Retratos

1. A Vida Extra-Ordinária de Tarso de Castro (The Extraordinary Life of Tarso de Castro), de Leo Garcia e Zeca Brito, 90 min – World Première

2. Callado (Callado), de Emília Silveira, 80 min – World Première

3. Clara Estrela (Clara Nunes – The Shining Star), de Susanna Lira e Rodrigo Alzuguir, 71 min

4. Desarquivando Alice Gonzaga (Disarchiving Discovering Alice Gonzaga), de Betse de Paula, 82 min

5. Fevereiros (Februaries), de Marcio Debellian, 73 min – World Première

6. Henfil (Henfil), de Angela Zoé, 75 min

7. O Cravo e a Rosa (The Clove and The Rose), de Jorge Farjalla, 90 min – WorldPremière

8. Querido Embaixador (Dear Ambassador), de Luiz Fernando Goulart, 89 min – World Première

Première Latina

1. Invisible (Invisible), de Pablo Giorgelli, FIC, 90 min (Brasil-Argentina)

2. Los territórios (The Territories), de Iván Granovsky, DOC, 101 min (Argentina-Brasil-Palestina)

3. Nadie nos Mire (Nobody’s Watching), de Julia Solomonoff, FIC, 90 min (Argentina-Brasil-Colombia)

4. O Gato de Havana (The Cat From Havana), de Dácio Malta, DOC, 87 min Brazilian Première

5. Severina (Severina), de Felipe Hirsch, FIC, 106 min Latin Première

6. Vergel (Vergel), de Kris Niklison, FIC, 86 min (Brasil-Argentina)

Panorama do Cinema Mundial

1. A Comédia Divina (The Comedy Divine), de Toni Venturi, FIC, 98 min – World Première

2. A Última Chance (The Last Chance), de Paulo Thiago, FIC, 99 min – World Première

3. Berenice Procura (Berenice), de Allan Fiterman, FIC, 88 min – World Première

4. On Yoga the Architecture of Peace (On Yoga the Architecture of Peace), de Heitor Dhalia, DOC, 87 min – World Première

Expectativa

1. Todas As Razões Para Esquecer (All The Reasons To Forget), de Pedro Coutinho, FIC, 90 min – World Première

Fronteiras

1. Limpam com Fogo (Firecleasing), de César Vieira, Conrado Ferato e Rafael Crespo, DOC, 84 min

2. Livres (Freedom), de Patrick Granja, DOC, 80 min

Mostra Geração

1. Que Língua Você Fala? (What Language Do You Speak?), de Elisa Bracher, DOC, 65 min

2. Sobre Rodas (On Wheels), de Mauro D’Addio, FIC, 72 min

3. Yonlu (Yonlu), de Henrique Montanari, FIC, 90 min

Curta

1. Caminho dos Gigantes (Way of Giants), de Alois Di Leo, FIC, 12 min

2. Cabelo Bom (Curly Power), de Swahili Vidal, DOC, 15 min

3. Em busca da terra sem males (In search of the land without evil), de Anna Azevedo, DOC, 15 min

Itinerários Únicos

1. Maria – Não Esqueça que Eu Venho Dos Trópicos (Maria – Don’t Forget I Come From The Tropics), de Francisco C. Martins, DOC, 81 min

2. O Silêncio é uma Prece (Silence is a prayer), de Candé Salles, DOC, 80 min

3. Tudo é Projeto (It’s all a Plan), de Joana Mendes da Rocha e Patricia Rubano, DOC, 74 min

Midnight

1. Serguei, O Último Psicodélico (Serguei, The Last Psychedelic), de Ching Lee, DOC, 115 min

Curta

1. Sal (Salt), de Diego Freitas, FIC, 15 min