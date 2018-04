Ainda estou na redação do Estado, saindo para almoçar e assistir a ‘A Partida’. Antônio Gonçalves Filho fez uma pesquisa no YouTube sobre ‘Senilità’, de Mauro Boloignini. Não apareceu a cena famosa a que me referi antes, mas (re)vimos outro belo momento de Tony Franciosa com Claudia Cardinale, estrela do filme (e de vários outros do diretor). Para essas coisas as ferramentas da tecnologia servem. Melhor do que postar uma foto é dar a vocês o mapa da mina. Vejam com os próprios olhos as imagens em movimento de ‘Senilità’. Deus! Que aquela Claudia Cardinale não era mole no começo dos anos 60. Mulherão! E já tinha aquele temperamento dramático que fez dela uma atriz poderosa para Visconti, Bolognini e outros grandes.