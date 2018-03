Olhaí a Première Brasil

De coxia, ouvi sempre a informação de que havia tantos inscritos – e filmes bons – que a equipe de seleção do Festival do Rio estava embananada com a Première Brasil. Que filmes selecionar? A lista acaba de sair. O festival começa dia 24 (setembro) e, no dia seguinte, a Première, maior vitrine do cinema brasileiro, já estará rolando. Muitos desses filmes serão exibidos em seguida na Mostra de São Paulo, mas eu espero poder vê-los de cara no Rio. São todos inéditos. Compétição de ficção – ‘Bellini e o Demônio’, de Marcelo Galvão; ‘Cabeça a Prêmio’, Marco Ricca; ‘Do Começo ao Fim’, Aluizio Abranches; ‘Histórias de Amor Duram 90 Minutos’, Paulo Halm; ‘Hotel Atlântico’, de Suzana Amaral, que também está indo para Toronto, na mostra ‘Masters’; ‘Natimorto’, de Paulo Machline; ‘O Amor Segundo B. Schianberg’, de Beto Brant; ‘Os Famosos e os Duendes da Morte’, de Beto Brant; ‘ Os Inquilinos’, de Sérgio Bianchi; ‘Sonhos Roubados’, de Sandra Werneck; e ‘Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo’, de Karim Ainouz e Marcelo Gomes, que também está numa das mostras paralelas de Veneza, que começa depois de amanhã. Concorrem na mostra de documentários – ‘À Margem do Lixo’, de Evalçdo Mocarzel; ‘Belair’, de Noa Bressane e Bruno Safadi; ‘Dzi Croquetes’, de Tatiana Issa er Raphael Alvarez; ”Reidy, a Construção da Utopia’, de Ana Maria Magalhães; ‘Sequestro’, de Wolney Atalla; ‘Tamboro’, de Sérgio Bernardes; e ‘Penas Alternartivas’, de Lucas Margutti e João Valle.

Fora de concurso, a Premiérte Brasil apresenta mais três ficções – ‘Antes Que o Mundo Acabe’, de Ana Luiza Azevedo, já premiado em Paulínia; ‘Insolação’, de Daniela Thomas e Felipe Hirsch, que integra outra das mostras de Veneza; e ‘Olhos Azuis’, de José Joffily, também premiado em Paulínia. Mais dois documentários serão exibidos hors concours – ‘Cidadão Boilesen’, de Chaim Litewski; e ‘Alô Alô Terezinha’, de Nelson Hoineff.

