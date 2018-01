Olhaeu aqui de novo

Sorry pela preocupação que causei aos amigos. Teve gente que ligou aflita para o jornal, querendo saber notícias minhas. Vocês talvez não acreditem, mas é a pura verdade. Internei-me, fiz os preparativos e, a meia-hora da cirurgia, entrou no quarto a chefe de enfermagem para ionformar que rebentou um cano no centro cirúrgico, inundando todas as salas. Como conseqüência, todas as cirurgias estavam sendo canceladas e transferidas. E eu que já estava há quase oito horas em jejum, sem beber água nem nada! Enfim, não era para ser hoje. Falei rapidinho demais de todos aqueles filmes no post da manhã. Vou voltar ao assunto das estréias, amanhã ou sexta. Estou de volta ao jornal, tomando pé nas atividades do dia. A gente se fala!

