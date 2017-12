Olha eu aqui!

PORTO ALEGRE – Não tenho comentado os comentários, mas fiquei um tanto preocupado com o do Carlos Pereira sobre o que escrevi a propósito de 23. Ele lembrou a crítica americana Pauline Kael dizendo que o bom de se aposentar era nunca mais ter de assistir a filmes ruins. Hummm… O Carlos tá achando que eu também devo me aposentar? É isso? Também não concordo que se nivele Joel Schumacher com Oliver Stone e Edward Zwick. Houve um tempo em que Stone era o polemista de plantão no cinema americano. Não me lembro de ter gostado muito de nenhum filme dele, mas Stone, mesmo quando errava, não era pelo pecado de diluição, como o Schumacher. (Ultimamente, sim, ele tem colocado os pés pelas mãos. Achei As Torres Gêmeas um horror.) Confesso, humildemente, que tenho problemas para desancar o Zwick. Sei que não é um grande diretor, mas há um punhado de filmes dele que me agrada. Faz tempo que não vejo Tempo de Glória, mas revi outro dia na TV paga Coragem sob Fogo e era bem interessante. Gosto de O Último Samurai e, um pouco menos, de Diamante de Sangue (mesmo achando Leonardo DiCaprio e Djimon Hounsou excepcionais). Podem comentar. Estou pronto para receber porradas!

