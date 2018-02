Olha eu aqui de novo!

Pode não ser inédito, mas fui dar uma olhada nos comentários e vi que o dia de ontem passou em brancas nuvens no blog. Não tive tempo de postar nada!Tive filme pela manhã (‘A Bússola de Ouro’), médico à tarde e 1001 matérias – bem, nem tantas – para redigir. Não achei a ‘Bússola’ tão ruim – me disseram que era horrível -, mas é um fato que o filme se ressente do fato de ser o primeiro de uma nova série. Não é conclusivo em si mesmo, deixa tudo aberto para o segundo e o terceiro episódios. A gente fala na estréia, no dia 25. Gostei dos comentários de vocês sobre os ‘defeitos’ de ‘Sombras de Goya’. Posso ser minoria absolutra, mas amo o filme de Milos Forman, que me proporcionou uma das maiores emoções que tive no cinema neste ano. Leiam meu texto hoje no ‘Caderno 2’. Leiam também no domingo o que escrevi sobre ‘A Vida dos Outros’, meu destaque de cinema estrangeiro em 2007 (mas vocês sabem que vai nisso um paradoxo, pois eu tenho aquela paixão por ‘Ratatouille’, que até indiquei, o DVD, como presente de fim de ano no jornal). Estou indo ao cinema, para ver ‘I’m Legend’. Na seqüência, entrevisto Alice Braga e faço uma meia-dúzia de entrevistas já agendadas, antes que as pessoas se dispersem por conta das festividades de fim de ano. Vamos ter muitas estréias nos próximos dias. Ou seja, vou correr muito hoje, mas espero poder postar logo sobre o filme com Will Smith, que retoma um personagem de Richard Matheson já feito por Vincent Price e Charlton Heston.

