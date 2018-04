Olha eu aqui

PARIS = Ca estou, desde ontem. Vim como jurado do festival de filme frances na internet, que comeca amanha. Aproveito para fazer algumas entrevistas. Estou redigindo num teclado frances. Eh um inferno, porque as letras sao diferentes. No aviao, havia visto um velho thriller de Jean Pierrre Melville com Alain Delon, Le Cercle Rouge. Cheguei aqui e ha um ciclo dedicado ao ‘polar’. Aproveitei e continuei com Melville, L’Armee des Sombres, com Lino Ventura. Estou indo rever Meu Odio Sera Sua Heranca, de Peckinpah, num ciclo de western, e vou emendar com o que estiver passando em outro ciclo que resgata a producao da RKO. Comprei a Cahiers do mes, cuja capa eh dedicada aos filmes mais esperados do ano. Tintin de Spielberg, Melies de Scorsese, interpretado por Ben Kingsley, o triangulo Freud/Jung/Sabina Spierlrein por David Cronenberg e o Fausto de Sokurov. Deixo voces com esses filmes de sonho. Como espero voltar a gostar de SCorsese. Por favor, Martin, ve se acerta desta vez.