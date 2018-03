Olha eu aí

CANCUN – Xokito surtou porque disse que Paul Walker é inteligente e um dos nossos. Pois é, o cara é filho de militar, aprendeu a atirar quando garoto, defende o direito de as pessoas se armarem. Mas ele é inteligente, sim, e articulado. Se a gente comecar a se interessar só por quem pensa como a gente, o mundo vai virar uma m… O que achei legal no cara é que ele conversa civilizadamente, defende seu ponto de vista, mas nao tenta convencer o interlocutor. E um sujeito que pega tubarao a unha… Pelamor de Deus, pode ser meu ideal sonhado e irrealizável, porque detesto mar e nao entro na água nem empurrado. Só se o tubarao viesse atrás de mim no asfalto, mas esse é o tipo de experiencia na qual seria chegado. Quanto a escrever errado… Quem é que postou o comentário que o domínio da língua é a minha credibilidade? Escrevendo errado, nao tenho nenhuma. Esse tipo de polemica surge cada vez que viajo a trabalho sem laptop e tento postar alguma coisa em computadores de teclados diversos. Prefiro me arriscar a perder o contato. E já expliquei. É possível mudar a formatacao para o portugues, mas o teclado, de qualquer maneira, tem outra formatacao e nao ajuda. Sorry. Volto sábado ao Brasil. Até lá, voces vao ter de me aguentar sem acento, exceto o agudo, nem cedilha.

