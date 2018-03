Régis me pede que escreva um post sobre ‘Sinédoque Nova York’. Já estava pensando em fazê-lo. Pela manhã, ao conversar com meu amigo Vilmar Ledesma ele me contou como ficou perturbado com o filme de Charlie Kaufman. Vilmar contou uma coisa interessante. Estava na fila para comprar iongresso no HSBC Belas Artes quando uma espectadora saiu aos gritos, pedindo que as pessoas não vissem o filme. Ele está na minha lista dos que preciso (re)ver. Não gostei muito, ou nada, quando o vi em Cannes, no ano passado, mas não me lembro da comparação com Fellini (seria o ‘Oito e meio’ de Charlie Kaufman). Portanto, não sei se procede. Aliás, revendo ontem ‘Simplesmente Feliz’, revi como se estivesse descobrindo – pela primeira vez! – a cena na escola de dança de flamenco, com aquela professora estressada que quer cortar as bolas do amante infiel. Como me esqueci daquilo? Honestamente, diverti-me muito mais do que com a ‘espanholada’ de ‘Vicky Cristina Barcelona’, mas computem isso à minha antipatia pelo Woody Allen atual, que não me diz muita coisa. Arrisco-me a perder leitores, mas fazer o quê? Há que ser sincero…

